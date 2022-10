Enorme vlam schiet uit zon

Een fotograaf heeft een prachtig beeld gemaakt van een enorme plasmapluim die uit de zon schiet. De vlam, onder sterrenkundigen bekend als een coronal mass ejection (CME), reikte volgens de fotograaf 1,6 miljoen kilometer van het zonneoppervlak de ruimte in. Dat is zelfs voor de zon een enorme afstand. Gelukkig was de uitbarsting van de aarde af gericht.

Het beeld werd 24 september vastgelegd door professioneel astrofotograaf Andrew McCarthy in Arizona. Het was ‘de grootste CME die ik ooit heb gezien’, schreef McCarthy op Reddit. Hij fotografeert vaker dergelijke fenomenen.

Het plasma bevond zich aanvankelijk in een grote lus aan het oppervlak van de zon, die bekend staat als een protuberans. Die lus brak, waarna een kant ervan de ruimte in schoot met een snelheid van ongeveer 161.000 kilometer per uur, aldus McCarthy.

De zon is momenteel actiever aan het worden, maar diensten die onze ster in de gaten houden, zijn nog niet onder de indruk van de zonnestormen op het oppervlak. Die gaan de komende tijd waarschijnlijk wel toenemen, zo is de verwachting.