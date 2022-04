Enorme Russische vulkaan barst uit

De vulkaan Karymski op het Russische schiereiland Kamtsjatka is hevig uitgebarsten. Daarbij is een kolom as van ongeveer tien kilometer hoog de lucht in gespuwd. De Russische autoriteiten hebben het hoogste waarschuwingsniveau voor het luchtverkeer afgegeven. Maar door de oorlog in Oekraïne en de bijbehorende sancties vliegen er momenteel veel minder vliegtuigen in de buurt.

Vulkanologen van de Russische vulkanologische onderzoeksgroep KVERT laten weten dat de aswolk zich verspreidt in noordoostelijke richting. Dat zou de wolk uiteindelijk boven Alaska doen belanden. De vulkaan is 1486 meter hoog en ligt 120 kilometer ten noordoosten van Petropavlovsk-Kamchatsky, de dichtstbijzijnde grote stad op het dunbevolkte schiereiland.

Kamtsjatka ligt bezaaid met vulkanen, die samen met vuurspuwende bergen op het Amerikaanse en Aziatische continent de ring van vuur vormen. Geregeld barsten vulkanen van deze ring uit, maar zelden met de kracht van deze.