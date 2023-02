Enorme meteoriet raakt Texas

Een meteoriet van twee meter breed is met hoge snelheid in stukken gebroken boven het stadje McAllen in Texas. Dat resulteerden in een heldere flits die boven heel Zuid-Texas goed te zien was. Bij de explosie kwam de kracht van acht ton TNT vrij. Normaal zie je zulke krachten alleen bij grote bommen.

Het object kwam uit de ruimte. De National Weather Service zei dat het Geostationary Lightning Mapper instrument aan boord van een van zijn satellieten de meteoriet heeft opgepikt. NASA bevestigt dat het object een forse vuurbal was die door de lucht schoot en schat dat het om een brok van 454 kilogram gaat. De ruimtesteen versplinterde op 34 kilometer van het oppervlak in kleinere brokken door de wrijving van de aardatmosfeer.

Volgens de American Meteor Society zijn de eerste brokstukken gevonden op priv├ęterrein in de buurt van El Sauz, Texas.

NASA spoort naar aanleiding van deze inslag ruimtevaartorganisaties aan hun inspanningen op te voeren om de aarde te beschermen tegen gevaarlijke objecten. Al jaren is er sprake van overleg, maar tot nu toe ontbeert onze planeet een werkend systeem om grote brokken vroeg op te sporen en eventueel te vernietigen.