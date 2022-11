Enorme asteroïde scheert langs aarde

Een enorme asteroïde zal langs de aarde scheren. Zelfs met amateur-telescopen is het brok ruimtepuin op sommige plekken zichtbaar, mits het zicht goed is natuurlijk. NASA heeft Asteroid 2022 RM4 zelfs geclassificeerd als ‘potentieel gevaarlijk’ vanwege zijn voorspelde pad dicht bij de planeet.

De asteroïde heeft een diameter van ongeveer 750 meter, bijna de hoogte van de Burj Khalifa in Dubai – het grootste gebouw ter wereld – dat 828 meter hoog is. Hij zal naar verwachting dinsdag de aarde passeren en ongeveer 2,3 miljoen kilometer van onze planeet komen met een snelheid van ongeveer 23.470 kilometer per seconde. Dat is het equivalent van zes keer de afstand van de maan tot de aarde.

Deze keer gaat de asteroïde ons dus missen, maar dit is zeker een om in de gaten te houden. Omdat het brok pas in september is ontdekt, weten we nog niet goed wanneer deze asteroïde precies terug zal zijn. Toch zal het een baan beschrijven die ons weer in haar pad brengt.