Enorm vraagteken in de ruimte gezien

Wetenschappers zijn verbijsterd over een groot kosmisch vraagteken dat de James Webb-ruimtetelescoop heeft ontdekt. Het team dat de telescoop van de Europese Ruimtevaartorganisatie bedient, heeft een foto vrijgegeven die tot nu toe de meest gedetailleerde weergave biedt van twee actief vormende jonge sterren in het sterrenbeeld Vela, dat ongeveer 1470 lichtjaar van de aarde ligt.

Maar opmerkelijker is een object daar vlak in de buurt, dat lijkt op een groot, rood vraagteken. Wat het vreemde object is, is niet duidelijk. Het is waarschijnlijk een ver sterrenstelsel, of mogelijk twee sterrenstelsels die met elkaar verbonden zijn. De rode kleur van de objecten suggereert dat wat het ook is, het waarschijnlijk heel ver weg is. Het kan zelfs de eerste keer zijn dat een persoon dit object heeft gezien.

De enorme mogelijkheden van de James Webb Telescoop maken het mogelijk om objecten op buitengewoon grote afstanden te bekijken. De telescoop kan dankzij infraroodbeelden met hoge resolutie tot in de verste uithoeken van het heelal kijken en sterrenstelsels op 13,4 miljoen lichtjaar afstand waarnemen die slechts 420 miljoen jaar na de oerknal ontstonden.