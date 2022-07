Enorm raketdeel valt ongecontroleerd terug naar aarde

Dit weekend zal een enorm onderdeel van een Chinese raketbooster terugvallen naar de aarde. Er is grote kans dat sommige brokstukken groot genoeg zullen zijn om niet te verbranden, zodat ze ergens neer zullen komen. Het slechte nieuws is dat we op dit moment nog geen goed idee hebben waar.

De booster is 53,6 meter lang en weegt ongeveer 23 ton. Tussen de 20 en 40 procent van het onderdeel zal niet verbranden en het aardoppervlak bereiken.

De klap komt waarschijnlijk zondag, in een brede band waarvan de noordelijke grens ligt in Spanje en de zuidelijke bij Kaapstad. Binnen die band woont 88 procent van de wereldbevolking en het gebied omvat miljoenensteden als Mumbai, Jakarta en New York.

Het is niet de eerste keer dat China delen van een raket laat regenen op aarde. Eerder kwamen brokstukken onder andere terecht in China zelf, India, Ivoorkust en Myanmar. Maar zulke grote delen die terugvallen zijn zeldzaam. De booster die nu terugvalt is afkomstig van een Lange Mars 5B-raket, die op 24 juli 2022 door China is gelanceerd, met als taak een nieuwe module te brengen naar het ruimtestation Tiangong.

Het goede nieuws is dat 75 procent van de aarde in de terugvalzone bestaat uit water. Ook zijn grote delen van het land woestijn, bos of moeras. De kans dat een mens wordt geraakt is erg klein.