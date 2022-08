Enorm gat in Chili

In het noorden van Chili is plotseling een enorm gat ontstaan in een mijngebied in de Atacama-regio. Het zinkgat met een diameter van ongeveer 25 meter verscheen afgelopen zaterdag in het gebied van de Alcaparrosa-mijn, meldde het Nationaal Agentschap voor Geologie en Mijnbouw (SERNAGEOMIN) maandag op Twitter.

Foto’s tonen de perfect cirkelvormige holte die ontstond in het dorre landschap. hoe diep het gat is, weten de Chilenen nog niet. Volgens SERNAGEOMIN bevindt zich 200 meter onder het gat een kopermijn. Het getroffen gebied werd onmiddellijk afgezet en de werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd. Sinds de ontdekking is het gat stabiel en zijn er geen andere grondbewegingen waargenomen, aldus de uitbater van de mijn. Het bedrijf probeert momenteel uit te zoeken wat het gat heeft veroorzaakt.

Het gat ligt niet ver van een stadje, Tierra Amarilla. Maar of dat ook het risico loopt te verdwijnen in de aarde, is niet bekend.