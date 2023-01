Enorm deel Antarctica breekt af

Een ijsplaat ter grootte van de Randstad is van Antarctica gebroken. Dat zat er al een tijdje aan te komen, al vijf jaar geleden ontdekten poolonderzoekers een diepe scheur in het ijs (foto boven). Die begon steeds breder te worden, tot de boel definitief afbrak.

De scheur en de breuk zijn ontdekt door de British Antarctic Survey, die net ver daarvandaan een poolstation hebben. In het nabije verleden hebben ze dat station al eens verplaatst, omdat het anders mogelijk in de breuk zou storten.

Het is momenteel hoog zomer op het zuidelijk halfrond, temperaturen stijgen, zelfs op Antarctica. Dat heeft mogelijk bijgedragen aan de breuk. De grote vraag is waar het gigantische stuk ijs heen gaat drijven. Twee jaar geleden bedreigde een afgebroken ijsmassa de Falklandeilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Mogelijk gaat dit enorme brok dezelfde route volgen.

Een netwerk van zestien GPS-instrumenten meet de vervorming van het ijs en brengt elk uur verslag uit. Camera’s en sensoren van de Europese Sentinel 2 satelliet, de TerraSAR-X, de NASA Worldview en US Landsat houden de ijsmassa in de gaten.