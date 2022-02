En weer sterft er een taal uit

In Chili is de laatste spreker van het Yamana gestorven. De taal werd ooit door grote groepen mensen uit het zuidelijkste puntje van het land gesproken. Maar sinds het eerste contact met Europeanen is het ze slecht vergaan. Ze zijn van hun land gejaagd en door nieuwe ziektes uitgeroeid.

Cristina Calderón (foto) was de laatste die de taal sprak, ze overleed afgelopen week op 93-jarige leeftijd. Voor haar dood heeft ze nog met taalkundigen samengewerkt om een woordenboek van het Yamana samen te stellen. Andere leden van haar volk spreken de taal niet meer.

Onder de 7,95 miljard mensen wereldwijd zijn er ongeveer 7000 talen. De meeste daarvan worden gesproken in Azië, ongeveer 2300, op de voet gevolgd door Afrika met meer dan 2100. Aangezien veel van deze talen tot één taalfamilie behoren, lijken sommige sterk op elkaar.

Het gebeurt vaker dat talen uitsterven. Veertig procent van de talen wereldwijd is bedreigd, iedere twee weken verdwijnt ergens ter wereld een taal. Vaak is er een link met het ecosysteem: als dat teloorgaat door bijvoorbeeld ontbossing, sterven ook talen uit van mensen die van het ecosysteem afhankelijk zijn.

Vandaag is de internationale dag van de moedertaal. Een moment om ook stil te staan bij de verengelsing van het Nederlands.