Elon Musk: ik ga ISS redden!

Miljardair Elon Musk wil het internationale ruimtestation ISS redden. De Russen hebben een nauwelijks verholen dreigement gemaakt dat ze het station op Europa of de VS willen laten storten. Maar Musk zegt dat zijn bedrijf SpaceX dat zal voorkomen.

Een van de segmenten van ISS is Russisch en houdt het station in een baan om de aarde. Musk lijkt dat segment te willen vervangen door een Dragon raket van SpaceX – dezelfde waarmee hij naar Mars wil. Die produceert genoeg stuwkracht om het station nog jaren in de ruimte te kunnen houden.

Daartoe moet de Russische Sojoez-module natuurlijk wel eerst zijn afgekoppeld. Of, hoe en wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. Het ISS is een project van vijftien landen, waaronder Rusland. Het cirkelt al 23 jaar boven de aarde.