Einde der tijden? ‘Klimaat levensgevaarlijk’

Klimaatverandering kan in het ergste geval leiden tot het uitsterven van de mensheid. Dat zegt een groep vooraanstaande wetenschappers en deskundigen. ‘Er zijn talrijke aanwijzingen dat de klimaatverandering catastrofale proporties zou kunnen aannemen’, aldus de groep. De wereld moet zich beginnen voor te bereiden op het einde der tijden, menen zij.

Onder de titel Climate Endgame: Exploring Catastrophic Scenarios of Climate Change pleiten de auteurs in het vakblad Pnas voor een beter risicobeheer en meer onderzoek naar de ergst mogelijke gevolgen van de opwarming van de aarde. Tot nu toe is er te weinig bekend over dergelijke eindtijdscenario’s en hun waarschijnlijkheid, schrijft het internationale team in het Amerikaanse tijdschrift.

De ondertekenaars, van gerenommeerde universiteiten in China, de VS, Duitsland en Groot-Brittannië, denken dat de wereld op weg is naar een temperatuurstijging van 2,1 tot 3,9°C in 2100. Maar er zijn scenario’s denkbaar waarin het nog veel warmer wordt. Dat maakt grote delen van de aarde onbewoonbaar, zeggen ze. Zeespiegelstijging zou grote gebieden doen overstromen.

Zo zouden in 2070 al 2 miljard mensen leven in gebieden waar het gemiddeld 29 graden is. Nu zijn dat nog 30 miljoen. Dergelijke temperaturen zijn gevaarlijk en zouden een catastrofale uitwerking op de mensheid kunnen hebben, zo zeggen de experts.