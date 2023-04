Een zwart gat in Amsterdam

Nederlandse wetenschappers hebben een zwart gat gesimuleerd in het laboratorium. Toen het gat ontstond, hebben ze een soort gloeiend licht gezien. Dat staat bekend als Hawking straling, genoemd naar de beroemde natuurkundige. In 1974 stelde Stephen Hawking voor dat fluctuaties bij een zwart gat kunnen resulteren in een soort straling.

Maar die straling is te zwak om te zien bij zwarte gaten in het heelal. Dus hebben natuurkundigen van de Universiteit van Amsterdam een microscopisch klein zwart gat gesimuleerd in het lab. Ondanks de geringe afmetingen zagen ze de gloed die Hawking al had voorspeld. Bovendien nam de temperatuur in de buurt van het zwarte gat toe.

Met behulp van een keten van atomen in één rij bootsten de wetenschappers de rand van een zwart gat na. Dat was zo succesvol, dat ze allerlei waarnemingen deden waarvoor je normaal gesproken de ruimte voor in moet. Dus willen ze het experiment gaan herhalen om in de toekomst nog meer te leren over de meest merkwaardige fenomenen in het universum, zwarte gaten.