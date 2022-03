Een nieuwe diersoort ontdekken? Het is makkelijker dan je denkt

Goed nieuws voor iedereen die onsterfelijk beroemd wil worden. Er zijn nog duizenden diersoorten te ontdekken. Groot voordeel als je dat lukt: je mag het diertje een wetenschappelijke naam geven. Je kunt het naar jezelf noemen, naar je woonplaats, of je favoriete acteur uit Goede Tijden. Die naam is voor altijd.

Biologen van Ohio State universiteit in de VS schatten dat 20 procent van de dieren nog niet zijn ontdekt. Daaronder vooral heel veel klein grut: muizen, mollen en vleermuizen. Zolang ze onder de 10 gram zijn, hebben ze biologen tot nu toe kunnen ontsnappen. De Amerikanen hebben een soort gids geschreven hoe je deze dieren kunt ontdekken.

Ten eerste moet je een beetje reizen voor een goede ontdekking. In landen als Madagaskar, Indonesiƫ en Braziliƫ is waarschijnlijk maar 20 procent van het dierenrijk in kaart gebracht. Ga in die landen naar het oerwoud en kijk vooral onder struiken met lage bladeren. Daar houden kleine dieren zich het liefste op. Slangen, schorpioenen en bloedzuigers overigens ook.

Ook zul je kennis moeten hebben van het dierenrijk, om te ontdekken of je echt iets nieuws hebt gevonden. Maar je kunt ook een weefselmonster nemen en dat op DNA laten onderzoeken. Veel dieren staan tegenwoordig in genetische databanken. Heb je iets origineels gevonden, dan kun je dat ook op die manier vaststellen.

Is het een onontdekt dier? Dan begint de lastigste klus, je zult een naam moeten bedenken.