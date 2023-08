Een batterij van beton

Wetenschappers in de VS zijn erin geslaagd om een batterij te maken die grotendeels uit beton bestaat. Het ding is goedkoop, makkelijk te maken en kan een huishouden helemaal onafhankelijk maken van het stroomnet.

Natuurkundigen van de gerenommeerde technische universiteit MIT maakten een bak van beton met daarin een beetje water en gekristalliseerde roetdeeltjes. Eigenlijk is die bak geen batterij maar een condensator. Dat is een technische schakeling die stroom tijdelijk kan vasthouden en weer laten ontsnappen.

Condensators zitten in de meeste elektrische apparaten (foto) en zijn meestal maar een halve centimeter lang. Deze versie is 3,5 meter bij 3,5 meter, maar werkt in principe hetzelfde. Stroom die je erin stopt, kan tot een dag blijven zitten zonder veel krachtsverlies. Het betekent dat je wind- en zonne-energie die je overdag opwekt, ’s avonds en ’s nachts kan gebruiken.

Een beton condensator kan een compleet huishouden of een klein bedrijf van stroom voorzien. De truc zit hem in de elektrische spanning tussen het water en de roetkristallen. Die kan toenemen door het toevoegen van stroom en weer afnemen als je er bijvoorbeeld een lamp aan hangt.

Volgens de makers zou je in de toekomst zelfs gebouwen kunnen maken waarin een dergelijke condensator is ingebouwd, bijvoorbeeld als fundament. Ze geloven dat ze zo hele stadsblokken zelfvoorzienend kunnen maken wat betreft elektriciteit.