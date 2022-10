De Europese gezondheidsdienst ECDC meldt een ebola-uitbraak in Oeganda. Die is nog relatief beperkt in omvang, met 48 gevallen. Belangrijker is dat de overdracht niet is voorgekomen in dichtbevolkte gebieden. Maar de verspreiding van de huidige uitbraak naar andere gebieden binnen Oeganda of naar buurlanden kan de ECDC ook niet uitsluiten. De laatste grote uitbraak van de ziekte was in 2014.

In de hoofdstad Kampala – directe vluchten naar Amsterdam – is weliswaar één dode gevallen, maar het betreft een persoon die uit de getroffen districten is gevlucht en in de hoofdstad is overleden. De patiënt kwam in de stad aan in een ernstige toestand, waardoor de gezondheidswerkers werden gewaarschuwd; daarom werden beschermende maatregelen toegepast. In totaal zijn 42 contacten geïdentificeerd. Er zijn geen andere gevallen geregistreerd in de stad.

Vanaf 10 oktober 2022 zijn er volgens het Oegandese ministerie van Volksgezondheid 48 bevestigde gevallen gemeld, waaronder 17 sterfgevallen, waarvan vier bij gezondheidswerkers. Er zijn veertien patiënten van Ebola hersteld, waaronder vijf gezondheidswerkers. Daarnaast zijn er twintig waarschijnlijke sterfgevallen onder personen die zijn overleden voordat een monster werd genomen.

De kans dat EU-burgers aan het virus worden blootgesteld, is momenteel zeer klein, indien zij zich bij een bezoek aan Oeganda houden aan de aanbevolen voorzorgsmaatregelen. Overdracht vereist rechtstreeks contact met bloed, afscheidingen, organen of andere lichaamsvloeistoffen van dode of levende besmette personen of dieren. Er is een vaccin tegen ebola.