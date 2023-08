E-sigaret bevordert trombose

E-sigaretten zijn sterk in opkomst. Ze zouden minder schadelijk zijn dan gewone tabak. Maar Zweedse onderzoekers hebben nu een verhoogd risico op trombose aangetoond bij het gebruik van bepaalde e-sigaretten.

Het Karolinska Instituut in Stockholm voerde een onderzoek uit met 22 gezonde gelegenheidsrokers als proefpersonen. Ze waren tussen de 18 en 45 jaar oud en rookten maximaal tien sigaretten per maand. Ze mochten geen sigaretten of andere nicotineproducten gebruiken.

De helft van de proefpersonen inhaleerde dertig trekjes van e-sigaretten met nicotine, de andere helft dertig trekjes van een placebo zonder nicotine. De procedure was dubbelblind, dus niemand wist wie wat kreeg en op welk tijdstip. Na 15 minuten en na een uur werden bloedmonsters genomen van de proefpersonen.

Vergeleken met de nicotinevrije vape, zorgde het gebruik van e-sigaretten met nicotine voor een toename van de vorming van bloedstolsels die rijk zijn aan bloedplaatjes en fibrine. Tegelijkertijd werd het vermogen van de bloedvaten om te verwijden tijdelijk verstoord. Dat kan leiden tot trombose.

Er was er geen overtuigend bewijs voor een effect van e-sigaretten zonder nicotine, aldus de wetenschappers. Ze wezen de nicotine in de e-sigaretten aan als de belangrijkste oorzaak. Eerdere studies hebben verhoogde tekenen van ontsteking in de lagere luchtwegen aangetoond, maar ook een toename in vaatstijfheid, na het gebruik van e-sigaretten.