Duitsers vinden enzym dat plastic verorbert

Plastic is een van de grootste problemen ter wereld. We produceren zoveel van het spul, dat we er onder bedolven worden. Het zit zelfs in ons en onze kinderen. Maar een nieuwe vinding geeft hoop. De universiteit van het Duitse Leipzig heeft een enzym ontdekt met een bijzondere eigenschap: het vreet plastic.

Het is niet de eerste keer dat er micro-organismen zijn ontdekt die zich tegoed doen aan kunststoffen. Zo zijn er ook bacteriën die graag plastic eten. Maar eerdere ontdekkingen bleken moeilijk op grote schaal inzetbaar te zijn, ze doen eindeloos over één flesje. Dit enzym heeft volgens de Duitsers echter een enorme appetijt.

Het enzym heet PHL7 en de Duitsers troffen het aan in een composthoop, waar het plastic had aangevreten. Het bleek nog beter te werken, toen de Duitse onderzoekers het enzym in water van 70 graden legden. Daarin wist een gram van het enzym bijna een milligram PET-fles af te breken in 24 uur. In dat tempo is plastic binnen enkele dagen weg.

De wereld produceert 82 miljoen ton PET per jaar. Slechts een fractie daarvan komt in de recycling terecht. Met deze methode kan een groot deel daarvan toch worden afgebroken. De enzymen scheiden na het verteren van het plastic de stof tereftalisch zuur uit, dat biologisch afbreekbaar is.