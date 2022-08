Duitse astronaut: buitenaards leven bestaat

De Duitse ESA-astronaut Matthias Maurer gelooft in het bestaan van buitenaardse wezens. De 52-jarige, die in mei terugkeerde uit het internationale ruimtestation (ISS), is overtuigd dat ze ergens bestaan. Maar de grote vraag is waar. Het is volgens hem een kwestie van kansberekening.

‘Als je bedenkt hoeveel miljarden sterrenstelsels er zijn en hoeveel miljarden zonnestelsels er in elk sterrenstelsel zijn, is de kans dat er een zonnestelsel is dat lijkt op het onze met een tweede aarde aanzienlijk groter dan het winnen van de loterij’, zei hij in een interview met de Neue Osnabrücker Zeitung.

Of dat leven intelligent is en of het net als mensen op organische chemie is gebouwd, weet hij niet. Maar het zijn waarschijnlijk geen groene mannetjes, zoals zien in science-fiction films. Wellicht hebben buitenaardsen een vorm die in helemaal niets lijkt op de onze, zei Maurer. Dat zou kunnen als het gaat om een levensvorm die niet op koolstof is gebaseerd.