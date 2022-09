Dubai wil maanhotel

Als het aan Dubai ligt, hoef je binnenkort niet meer de planeet af om aan ruimtetoerisme te doen. Canadese ondernemers willen in het emiraat een gigantisch hotel bouwen in de vorm van de maan. Het ding moet 224 meter hoog worden en een omtrek krijgen van meer dan 600 meter. Maar waar de echte maan koud en kaal is, zal het Moon Resort van binnen groen en gezellig worden.

Als de maan in Dubai een succes is, willen de Canadezen er eentje op ieder continent bouwen, naar de maan reizen moet een traktatie worden voor reizigers die alles al eens hebben gezien en gedaan. Terwijl een retourtje ruimte een half miljoen euro of meer kost, zal een nacht in het maanhotel rond de 500 euro gaan kosten. Een koopje dus.