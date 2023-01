Dubai breekt 20 jaar oud gebouw alweer af

Hoe noem je een twintig jaar oud gebouw? In Nederland is nieuwbouw een juiste benaming, in Dubai noem je zo’n ding een sta-in-de-weg. De overheid heeft daar toestemming gegeven voor de afbraak van de Dubai Pearl, een enorm en luxe complex van duizend appartementen en zestig winkels en restaurants.

Tot de dag van vandaag kun je appartementen in het gebouw kopen. Die heten ‘duurzaam’ te zijn en een ‘holistische levenswijze’ te bieden. Toch gaat de sloopkogel ertegenaan. Het is dan ook nooit een succes geworden, het gebouw is sinds 2002 in aanbouw en heeft tot nu toe al 10 miljard dollar gekost.

Niet dat er nu een goedkoop stulpje komt. Op de plek van het complex zal waarschijnlijk een hotel verrijzen in de vorm van de maan. Dat geeft ruimtetoerisme een heel andere dimensie.