Dracula huilde tranen van bloed

Hij is een van de meest gevreesde historische figuren. Vlad Draculea, in het westen beter bekend als Dracula, had dan ook de nare gewoonte om tegenstanders op scherpe staken te spietsen. Of hij bloed dronk, is niet te zeggen, dat is waarschijnlijk een 19e-eeuwse uitvinding. Maar een ziekelijk mannetje was het wel.

Dat hebben Italiaanse onderzoekers ontdekt. Ze hebben twee brieven van Vlad onderzocht en vonden in het papier aanwijzingen dat hij leed aan meerdere aandoeningen. Daaronder hemolacrie, een ziekte waardoor mensen tranen van bloed hebben.

Chemici van de universiteit van Catania legden een dunne film van etheen over de brieven. Dat houdt de inkt intact, maar absorbeert eiwitten uit het papier. Die zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van de schrijver. Twee van de eiwitten die ze zo vonden duiden op een flinke ontsteking, wat zou betekenen dat Dracula astma of een huidziekte had.

Op een andere vlek in het papier vonden ze eiwitten die in het oog voorkomen gemengd met eiwitten uit bloed. Dat duidt gewoonlijk op hemolacrie, als je dat hebt, huil je letterlijk bloed.

Daarnaast zaten er allerlei interessante stoffen op het papier. Zo vonden de Italianen bacteriƫn die normaal in ingewanden voorkomen. Vlad waste zijn handen dus niet nadat hij zich had ontlast en zich aan zijn bureau zette om een brief te pennen.