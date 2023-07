Doorbraak: Koreanen maken koude supergeleider

Koreaanse onderzoekers zeggen een doorbraak te hebben bereikt op het gebied van supergeleiding. Dat is al jaren een heilige graal in de natuurkunde. Veel materialen worden heet als je er erg veel stroom door transporteert. Daardoor moet je apparaten koelen en gaat veel energie verloren bij transport. Tot nu.

De Koreanen beweren een materiaal te hebben gemaakt dat supergeleidend is bij omgevingstemperaturen. Als dit waar is, zou dit zeer interessant zijn omdat een dergelijk materiaal kan zorgen voor enorme energiebesparingen. In de VS alleen al kost het de stroom van drie kerncentrales om de elektriciteit van het land door het netwerk te pompen.

Volgens de Koreanen kan hun LK-99 materiaal in ongeveer 34 uur worden bereid met zeer eenvoudige laboratoriumapparatuur. Ze geven ook basale instructies hoe je dat zou kunnen doen. Lukt het in een ander laboratorium hetzelfde te doen, dan is koude supergeleiding als volgende stap een stuk dichterbij.

De potentiële toepassingen zijn talloos. Deze technologie kan zorgen voor een heel nieuwe generatie superbatterijen. Je kunt stroom eindeloos door een spoel gemaakt van LK-99 laten lopen, tot je het nodig hebt. Computers krijgen meer rekenkracht, want je hoeft ze niet meer te koelen. CT-scans worden om diezelfde reden veel preciezer.

Het wachten is op een demonstratie dat het werkt.