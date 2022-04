Doorbraak: Amerikanen sturen stroom door de lucht

Onderzoekers van het Naval Research Laboratory (NRL) van de Amerikaanse marine melden een doorbraak in het draadloze transport van elektriciteit. Een microgolfsysteem op de testlocatie Blossom Point in de Amerikaanse staat Maryland heeft tijdens tests 1,6 kilowatt elektrisch vermogen volledig draadloos over een afstand van één kilometer overgebracht.

Het is de belangrijkste doorbraak qua power beaming van de laatste vijftig jaar. De microgolfbundel op een frequentie van 10 gigahertz werkt zelfs bij zware regen, en het transmissieverlies in de meest ongunstige weersomstandigehden bedraagt slechts vijf procent.

In tegenstelling tot eerdere experimenten met lasers, levert de microgolfstraal ook geen gevaar op voor levende wezens. Bij laserexperimenten moeten veiligheidssystemen worden ingebouwd om de straal uit te schakelen wanneer een levend wezen nadert. Bij deze techniek is dat niet nodig.

Draadloze krachtoverbrenging opent niet alleen nieuwe mogelijkheden openen op militair gebied. Maar het kan ook voor een doorbraak betekenen bij de productie van duurzame energie. Het zou bijvoorbeeld denkbaar zijn de technologie te gebruiken om energie te transporteren die wordt opgewekt door zonnemodules in een baan om de aarde. Dit zou de productie van zonne-energie onafhankelijk maken van aardse weersinvloeden en de dag-nachtcyclus.