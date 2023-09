Laat dit als je niet dement wilt worden

Veel mensen brengen een groot deel van hun leven zittend door, zowel op het werk als in de vrije tijd. Een onderzoek uit 2019 toonde aan dat meer dan de helft van alle volwassenen in de Verenigde Staten 9,5 uur per dag zitten en dat ze 80 procent van hun vrije tijd op hun kont doorbrengen. Een onderzoek uit 2020 toonde aan dat de dagelijkse zittijd in Europa blijft toenemen.

En dat is een slecht idee, zeggen onderzoekers van de University of Southern California na onderzoek onder 50.000 Britten.

Tussen 2013 en 2015 droegen bijna 50.000 Britten ouder dan zestig jaar een fitnesstracker. Op dat moment was er nog niemand in die groep die was gediagnosticeerd met dementie. De onderzoekers analyseerden hoeveelheid tijd de deelnemers zittend of bewegend doorbrachten. De analyse bekeek ook hoe vaak mensen tussendoor opstonden. Bovendien werden geestelijke gezondheidsgegevens verzameld.

Ongeveer zes jaar later hadden 414 personen de diagnose dementie. Mensen die meer dan tien uur per dag zitten, hebben een iets groter risico op de aandoening dan mensen die minder dan 9,5 uur per dag zitten. Met elk uur rust neemt het risico toe. Het onderzoek concludeert dat variabelen zoals sport en voedingsgewoonten geen invloed hebben.

Bovendien maakt het uit of iemand tien uur lang aan één stuk zit of voortdurend opstaat. Elke dertig minuten iets doen, vermindert het risico al aanzienlijk. Zelfs een glaasje drinken.