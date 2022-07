Dode spin wordt robot

Het is Frankenstein, maar dan op heel kleine schaal. Amerikaanse wetenschappers zijn er in geslaagd om dode spinnen te gebruiken als robots. Door een pufje lucht te gebruiken, kunnen de dieren zelfs dood objecten oppakken die groter zijn dan zij zelf. Het resultaat is eng en fascinerend tegelijk.

Necrobotics noemen de onderzoekers hun ontdekking in het vakblad Advanced Science.

Bij hun necro-robot maken de onderzoekers gebruik van het feit dat spinnen hun ledematen bewegen via een soort hydraulisch systeem: Als bloed uit een kamer in de kop van het dier in een spinnenpoot wordt gepompt, strekt deze uit. Als er geen bloed is, trekt het been samen. Datzelfde kunnen de onderzoekers simuleren door met een naald lucht in het lijf te pompen.

Uit de experimenten blijkt dat kleine spinnen zo 1,3 keer hun eigen lichaamsgewicht kunnen tillen. De haakjes en haartjes aan de poten houden een object goed vast. De grijper doet het ongeveer zevenhonderd keer, voordat de pootjes beginnen te scheuren. Het idee is om deze methode in te zetten bij experimenten waarbij kleine objecten moeten worden verplaatst.

Blijft natuurlijk de ethische vraag staan of je dode dieren mag gebruiken voor dit soort zaken.