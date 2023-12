Dit weekend mogelijk poollicht boven Nederland en België

Een sterke zonnevlam veroorzaakt op dit moment opnieuw een zonnestorm in de richting van de aarde. Voor Nederland en België betekent dit dat er mogelijk het poollicht, of aurora borealis, te zien is. Maar of we dat kunnen waarnemen, hangt sterk van het weer af. Het moet onbewolkt zijn.

De sterke zonnevlam heeft een storm van geladen deeltjes richting onze planeet gestuurd. Als deze de aarde bereiken, kunnen we een geomagnetische storm waarnemen, een grote verstoring van het magnetische veld van de aarde. Volgens deskundigen zou een magnetische storm van categorie twee tot drie vrijdag kunnen plaatsvinden. Dan zouden aurora’s de hemel verlichten tot ver in Europa.

Normaal kun je het poollicht alleen in Scandinavië zien. Een heel enkele keer is het zichtbaar op de Waddeneilanden. Maar de zonnestormen zijn de afgelopen tijd zo hevig, dat het geregeld ook waarneembaar is in de rest van het land. Tenminste, als het helder weer is en wolken het uitzicht niet verpesten.

Dit jaar zijn er al meerdere duidelijk zichtbare aurora’s geweest, soms zichtbaar tot in Frankrijk en zelfs verder naar het zuiden. Onlangs is zelfs een aurora gezien in Griekenland. Dat heeft te maken met de cyclus van de zon, die eens in de elf of twaalf jaar een maximum aan geladen deeltjes uitstoot. We naderen momenteel dat maximum, zodat de kans nu groot is.

Wie het helemaal zeker wil weten, moet naar noordelijk Zweden, Noorwegen of Finland reizen. Maar ook daar kunnen wolken je uitzicht verpesten.