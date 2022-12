Dit Nasa-dieet maakt je slimmer

Betere cijfers halen? eindelijk promotie? Nasa heeft een manier ontdekt om astronauten slimmer te maken. Daarvoor moet je fruit, groenten en vis eten. Niet alleen is het zeer gezond, proefpersonen die daarna ingewikkelde klusjes moesten uitvoeren deden dat beter dan mensen die aan het vlees zaten.

Zestien mensen namen deel aan het experiment naar de effecten van het nieuwe dieet op ruimtevaarders in spe. Het is bedoeld voor langdurige ruimtevluchten, waarop de gezondheid van de mens te lijden heeft onder gewichtloosheid en een gebrek aan beweging.

Het meest succesvolle dieet omvatte zes porties fruit en groenten per dag en twee tot drie porties vis per week en andere gezonde voedingsmiddelen, zoals noten. Proefpersonen die het verbeterde ruimtedieet consumeerden, hadden lagere cholesterolwaarden, minder stress, een betere denksnelheid, nauwkeurigheid en aandacht, en stabielere darmbacteriƫn dan proefpersonen die het standaarddieet consumeerden, aldus Nasa in het vakblad Scientific Reports.

Het is heel wat beter dan vroeger. Op de Apollo-vluchten naar de maan werden onder meer koffie, spekblokjes, cornflakes, roerei, kaascrackers, rundvlees, chocoladepudding, tonijnsalade, pindakaas, runderrollade, spaghetti en knakworsten gedroogd en daarna aan boord bereid met heet water. Heerlijk.