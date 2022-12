Dit kun je doen tegen een kerst-oorwurm

Op de radio hoor je een kerstliedje. Laten we zeggen Last Christmas van Wham. En vervolgens kweelt George Michael de hele dag over zijn vorige kerst in je oor. We noemen dat een oorwurm, een liedje dat je niet meer uit je hoofd kunt krijgen. Vooral rond de feestdagen kun je er last van hebben, omdat je dan bepaalde nummers heel vaak hoort.

Maar wat doe je ertegen?

Kauwgum. Volgens onderzoek uit Duitsland heeft eten een negatieve – dus goede – invloed op oorwurmen. Hoe langer je eet, hoe groter de kans dat het deuntje uit je hoofd verdwijnt. Alleen tikken de calorie├źn dan natuurlijk aan. Kauwgum heeft hetzelfde effect: weg muziekje.

Doe een sudoku. Het concentreren op moeilijke puzzels vraagt zoveel geheugen dat muziek en dergelijke even naar de achtergrond verdwijnt. Doe het lang genoeg en je hebt grote kans dat de oorwurm niet meer terugkomt.

Ga zingen. Maar dan niet de oorwurm natuurlijk. Bedenk een heel ander lied en zing het mee. Volgens wetenschappers is dat een zeer goede manier om oorwurmen de nek om te draaien. Alleen is er dan wel een risico dat het lied dat je net hebt gezongen zich in je hersens nestelt als nieuwe oorwurm, en begint het gedoe van voren af aan.