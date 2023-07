Dit is volgens de computer de beste vloek

Wat roep je als je met een hamer op je vinger slaat? Als je een deuk in je auto rijdt? Waarschijnlijk komen er enkele lichaamsdelen en ziektes bij je op. Maar hoe effectief zijn die woorden? Is er niet iets beters dat je kunt roepen op momenten met enorme pech? Onderzoekers van King’s College London gingen op zoek en lieten de computer een nieuwe vloek bedenken. Het is, hou je vast…

Ber.

Inderdaad, ber. Uit te spreken als bur. De computer kwam tot die conclusie door vloeken in allerlei talen te analyseren in een zogenoemd Markov algoritme. In de meeste landen roepen mensen iets dat begint met een B als ze een winkelhaak trekken in hun nieuwe kledingstuk. En vloeken die beginnen met een B eindigen het vaakste op een ‘ur’ klank.

Dus is ber een effectieve manier om je frustratie te ventileren. Lekker kort, met die ploffende B in het begin en die rattelende ur op het einde. Gebruik het vooral als je hevig teleurgesteld bent in het leven. Uit onderzoek blijkt dat vloeken een pijnstillende werking heeft. En in tegenstelling tot lichaamsdelen, kunnen anderen er geen aanstoot aan nemen.