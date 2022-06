Dit is de oudste boom ter wereld

De oudste boom ter wereld was al eeuwen volwassen toen mensen Stonehenge gingen bouwen. In Egypte vonden ze hiërogliefen uit terwijl hij groeide. In het huidige Slovenië timmerde iemand een van de eerste wielen van Europa toen hij zijn eerste winter meemaakte.

De oude reus, een alerce die bekend staat als Gran Abuelo (grote grootvader in het Spaans) en die uittorent boven een ravijn in de Chileense Andes, is ruwweg 5.400 jaar oud, zo leert nieuw onderzoek. Dat maakt de Gran Abuelo bijna 600 jaar ouder dan de huidige officiële recordhouder voor ’s werelds oudste boom, een bristlecone pine in Californië bekend als Methusalem.

De Gran Abuelo is een conifeer van 60 meter hoog in het Alerce Costero Nationaal Park in Chili. Aanvankelijk dachten biologen dat het gevaarte zo’n 3.500 jaar oud was. Maar wetenschappers hebben zijn leeftijd nooit geanalyseerd. De Austral Universiteit van Chili heeft dat nu wel gedaan, met een niet-destructieve techniek om een kleine kern uit de boom te boren. Die bevatte 2.465 jaar aan boomringen.

De boor kon echter niet tot het midden van de boom met een diameter van 4 meter komen, wat betekent dat vele jaarringen van de boom niet konden worden geteld. Om rekening te houden met de resterende jaren van groei, ontwikkelde het team een wiskundig model dat rekening hield met de verschillende groeisnelheden deze soort boom.