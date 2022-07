Dinosauriër gevonden in restaurant

Een opmerkelijke vondst bij een restaurant in China. Een bezoeker zag daar een paar deuken in de grond. Als geïnteresseerde leek dacht Ou Hongtao dat het iets bijzonders kon zijn. Hij schakelde een bekende specialist op het gebied van dino’s in, Dr Lida Xing van de China University of Geosciences.

Die bekeek de deukjes en constateerde dat het gefossiliseerde pootafdrukken van dinosauriërs gaat, om sauropoda om precies te zijn. Deze enorme dieren liepen tot 65 miljoen jaar geleden over een nat stuk zand en lieten de afdrukken achter. Het zand versteende en kwam te liggen in de buurt van de stad Leshan in de provincie Sichuan.

Sterker nog, vlakbij de pootafdrukken bouwden monniken enorme Boeddha’s die een toeristische trekpleister werden. Daarom kwam er een restaurant te liggen voor bezoekers. De eigenaar vond de grond mooi van kleur en liet er dus geen beton storten. Ou Hongtao ging daar eten en de rest is geschiedenis.

Versteende poot- en voetafdrukken zijn zeldzaam. Wie afdrukken van dino’s wil zien, kan in Europa naar het Lac du Emosson op de grens tussen Zwitserland en Frankrijk. Op de zuidoever is een oeroud stuk strand te zien, inclusief een hele groep pootafdrukken. Op het Schotse eiland Skye gingen dino’s naar de disco.