Dikke jongeren vinden zichzelf steeds minder dik

Kinderen en jongeren die een paar kilo te veel rond het middel hebben, zien dat zelf steeds minder. Een grote internationale studie vroeg jongeren in 41 landen in Europa en Amerika om het eigen gewicht en mate van overgewicht te schatten. Daarna werden ze echt gemeten. Dat leverde een opmerkelijke uitkomst op: zelfs dikke jongeren vinden zichzelf soms heel gemiddeld.

Het gekke is dat ook zeer magere jongeren denken dat ze een normaal postuur hebben.

De studie, onder leiding van de universiteit van Luxemburg, toonde aan dat jongeren een vaak verwrongen beeld van het eigen figuur hebben. Vooral meisjes hebben geregeld niet door dat ze een te hoge BMI hebben. Maar ook jongens hebben er in toenemende mate last van. De onderzoekers zien ook een lichte culturele invloed, in sommige landen is het erger dan in andere. De trend is echter internationaal.

De onderzoekers, die hun bevindingen publiceerden in het vakblad Child and Adolescent Obesity, maken zich zorgen over deze trend, vooral omdat het aantal jongeren met een verwrongen zelfbeeld toeneemt. Overheidscampagnes tegen vetzucht zijn daardoor minder effectief, denken zij. Mensen die zichzelf niet dik vinden, voelen zich er immers niet door aangesproken. Hoe je deze jongeren wel moet bereiken is een probleem.