Deze winter goede kans op noorderlicht

Je zou het niet zeggen in de Nederlandse herfst, maar de zon is steeds actiever aan het worden. Dat zorgt dat de kans op noorderlicht steeds verder toeneemt. Het is aan de Noordzee alleen bij hoge uitzondering te zien. Wie kans wil maken om dit schitterende natuurfenomeen van dichtbij te aanschouwen, moet naar Scandinaviƫ.

Daar heb je na donker de grootste kans om het aurora borealis aan de nachtelijke hemel te zien. Hoe? Met deze tips kun je met een beetje geluk dit wonderschone fenomeen meemaken.

Ga zo noordelijk mogelijk. Noordelijk Noorwegen, Finland, IJsland en Zweden bieden uitstekende mogelijkheden om te kijken, eventueel gecombineerd met wintersport. Ga ’s nachts naar buiten, weg van de stadsverlichting. De volle maan vermindert ook de schijnbare helderheid van het noorderlicht, eind november en rond kerst is het maanlicht het zwakst.

Het beste noorderlicht is gewoonlijk binnen een uur of twee na middernacht. Neem warme kleding mee, want dan kan de temperatuur dalen tot ver onder het vriespunt.

Zoek een heuvel of ander hoog punt. Hoe hoger, hoe beter je het kunt zien. Je hoeft niet eens precies onder het noorderlicht te zijn, op een hoog punt kun je het tot wel 1000 kilometer verderop zien. En horen?