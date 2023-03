Depressief? Ga sporten (het is beter dan pillen)

Er is een medicijn tegen depressie dat beter helpt dan alle behandelingen bij elkaar, zoals pillen en therapie. Het is sport. In een nieuw onderzoek analyseerden wetenschappers de data van meer dan duizend studies naar depressie. Ze kwamen tot de schokkende conclusie dat therapie heel veel tijd vraagt en dat antidepressiva gevoelens alleen verdoven. Maar sport werkt.

Psychologen van de University of South Australia bekeken de gegevens van in totaal 128.119 deelnemers aan eerdere studies. Ze ontdekten dat honderdvijftig minuten aan verschillende soorten lichaamsbeweging per week depressie effectief vermindert. Denk daarbij aan stevig wandelen, gewichtheffen en yoga. Hoe intensiever de oefening, hoe heilzamer ze is. Zoals wandelen in een stevig, in plaats van een gewoon tempo.

Belangrijk is ook om het vol te houden. Zes tot twaalf weken bewegen heeft de grootste voordelen, in plaats van kortere periodes. ‘Langdurige lichaamsbeweging is belangrijk om de verbetering van de geestelijke gezondheid in stand te houden’, schrijven de onderzoekers.

Sporten werkt zelfs anderhalf keer beter dan therapie of antidepressiva. Dat komt doordat het lichaam tijdens het sporten endorfines en dopamine aanmaakt. Dat zijn neurotransmitters die een pijnstillende eigenschap hebben, maar ook de hersens stimuleren. Ze zorgen ook voor betere slaap, dat een grote rol speelt bij het bestrijden van depressie.