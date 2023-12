Denen kunnen je sterfdatum eng goed voorspellen

Wanneer ga je dood? Slechts weinig mensen weten dat precies. Toch valt er wel wat zinnigs over te zeggen. Een groep Deense wetenschappers heeft ontdekt dat ze er nauwkeurig kunnen voorspellen wanneer je je laatste adem zult uitblazen. Dat doen ze met hulp van een programma dat life2vec heet.

Eerder schreef dit team van Danmarks Tekniske Universitet al een taalprogramma dat eng goed wist te voorspellen welke zin er volgt op een zin die iemand schrijft of uitspreekt.

Het team kan vooral vroegtijdige sterfte voorspellen, gebaseerd op gegevens over opleiding, gezondheid, inkomen, beroep en andere levensgebeurtenissen. Ze hebben het systeem getraind op de gegevens van ongeveer 6 miljoen mensen uit het bevolkingsregister van Denemarken. Zo leerde de software om risico’s goed te herkennen.

De Denen hebben hun onderzoek beschreven in het vakblad Nature Computational Science. Daarin laten ze zien dat ze van een groep Denen in 2016 zeer nauwkeurig wisten wanneer individuen gingen sterven. Maar als nieuwsgierige burger zelf met het systeem spelen, zit er niet in. De Denen houden het onder de pet tot duidelijk is of het wel legaal is om iemands sterfdatum te voorspellen.

Voorlopig mogen alleen andere wetenschappers het programma gebruiken om zo ander onderzoek te doen naar zaken als gezondheid en sociale klasse.