Delen Chinese raket vallen op India

De resten van vermoedelijk een Chinese raket, zijn in India neergestort. Dorpelingen ontdekten in de deelstaat Maharashtra, in het westen van het land, een grote metalen ring en een metalen bal die uit de lucht waren gevallen.

Indiase functionarissen en ruimtevaartdeskundigen vermoeden dat het gaat om onderdelen van een Chinese raket die meer dan een jaar geleden in de ruimte is gelanceerd. Eerder waren de sociale media in rep en roer met video’s van mysterieuze lichtstrepen die de Indiase hemel hadden doorkruist.

De metalen ring, die naar verluidt ongeveer drie meter in diameter is en meer dan 40 kilogram weegt, werd ontdekt in een veld in het district Chandrapur, meldde persagentschap PTI. Een ander object, een metalen bal met een diameter van ongeveer een halve meter, stortte neer in een ander dorp.

Beide objecten zullen nu worden onderzocht. De districtsautoriteiten stuurden onderzoekers naar andere dorpen om na te gaan of er nog meer voorwerpen rondslingeren. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of materiƫle schade.

Ruimtevaartkenner Jonathan McDowell van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in de VS schreef op de online dienst Twitter dat de in India gevonden ring overeenkomt met een onderdeel van een Chinese raket van het type Lange Mars 3B.

China heeft een historie van raketonderdelen die in andere landen terechtkomen. Eerder gebeurde dat in Ivoorkust en Myanmar.