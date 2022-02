De volgende mijlpaal: seks in de ruimte

We hebben al miljardairs in de ruimte gehad (foto). Een film in de ruimte. Insecten in de ruimte. En nu moeten we ons opmaken voor een volgende mijlpaal: seks in de ruimte. En dan niet vanwege de plaatjes die je daarvan zou kunnen maken, maar uit wetenschappelijk oogpunt, met de bedoeling om het te bestuderen.

Het Translational Research Institute for Space Health, een partner van Nasa die de gezondheid van astronauten bestudeert, denkt na over hoe zo’n experiment er uit zou moeten zien. In een interview met de nieuwssite Axios vertelde de directeur van het instituut dat het vooral om de voortplanting gaat.

‘We zijn nu actief bezig met het plannen van missies en het bouwen van raketten om de maan en Mars te bereiken. Voortplanting zal vrijwel zeker relevant zijn voor een drie jaar durende missie naar Mars. En we willen niet per ongeluk ernstige nadelige effecten ontdekken.’

Recentelijk experimenteerde het instituut al met muizensperma dat de ruimte in is gestuurd. Dat leek zich normaal te gedragen, ook zonder zwaartekracht. Maar een embryo? Heeft die geen zwaartekracht nodig om zich te ontwikkelen tot een normale baby? En hoe gaat het verwekken zonder een bed waarop je blijft liggen? Vragen, vragen, vragen.

Het instituut hoopt een paar daarvan binnen enkele jaren te beantwoorden.