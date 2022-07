De pil is goed voor geheugen

Vergeetachtig? Neem de pil! Nieuw onderzoek toont aan dat anticonceptie in pilvorm sommige delen van het geheugen van vrouwen verbetert. In het academische vakblad Psychological Reports schrijven onderzoekers van Purchase College in de Verenigde Staten hoe ze dat hebben ontdekt.

Proefpersonen, allemaal jonge vrouwen, kregen complexe 3D objecten op een scherm te zien. Daarna verscheen er een ander object op het scherm. De vraag was, zijn het dezelfde objecten? Daarna kregen ze een afbeelding van een rijtje objecten te zien en daarna een afbeelding waarop sommige dingen waren verschoven of verdwenen. Welke waren dat?

Om dergelijke tests goed te maken, heb je een geheugen nodig dat vormen en beelden vasthoudt. Je gebruikt dat bijvoorbeeld ook bij een spelletje als Memory. Vrouwen die de pil gebruikten – maar ook zij die vaak seks hebben – waren daar duidelijk beter in. Waarom? Het heeft te maken met de hormonen, de pil imiteert een zwangerschap. Uit eerdere proeven is bekend dat zwangerschapshormonen het geheugen in sommige dieren verbetert.

Dat lijkt een evolutionair trucje: tijdens een zwangerschap is een vrouw kwetsbaarder, dus moet ze een scherpere blik hebben. Het herkennen van je omgeving – was dat bosje net ook al geknakt? – kan je net het voordeel geven om te overleven.