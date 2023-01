De ‘mannengriep’ bestaat niet

Vrouwen noemen het graag de ‘mannengriep’, als hun echtgenoten diep getroffen lijken door een licht verkoudheidje. Maar nieuw onderzoek toont aan dat deze ziekte niet bestaat. Mannen en vrouwen hebben even veel last van griepverschijnselen en zijn er even ziek van.

Mannen hebben er wel langer last van, blijkt uit onderzoek van de Universität Innsbruck in Oostenrijk. Ze hebben meer dagen koorts en een loopneus en ze voelen zich langer zwak. Volgens het onderzoek is dat geen aanstelleritis, ze doen er tot wel een week langer over om op te knappen.

Volgens de Oostenrijkers is dat ook logisch. De mannelijke hormonen hebben een negatief effect op het immuunsysteem, terwijl vrouwen veel meer antilichamen aanmaken als ze met een virus in aanraking komen. Of mannen meer klagen over ziek zijn, is niet onderzocht.