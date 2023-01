Dé manier om je aan goede voornemens te houden

Meer bewegen. Geen foute dates meer. Ophouden met roken. Ieder jaar maken we weer goede voornemens en ieder jaar merken we hoe moeilijk die soms zijn vol te houden. Toch is er een manier om succes te boeken bij pogingen om op te houden of juist te beginnen met iets.

Geld.

Onderzoek na onderzoek toont aan dat een financiële beloning zorgt dat mensen fanatieker worden in bijvoorbeeld niet-roken. Vooral als het bedrag hoger wordt naarmate de tijd verstrijkt. Dus sluit een weddenschap af met een vriend of je baas. Begin je weer, betaal je hem of haar; houd je vol, dan krijg jij.

In een Brits onderzoek in een gevangenis bleken gedetineerden zo zelfs drank en harddrugs te kunnen laten staan. Het geld houdt waarschijnlijk ons beloningscentrum bezig, precies te plek waar bijvoorbeeld ook een drugsverslaving constant prikkels geeft. Door die concurrentie is het makkelijker te stoppen.

Het hoeft niet eens een enorm bedrag te zijn. Een tegoedbon voor een winkel van een paar tientjes kan al helpen om net de laatste stap te zetten. Of een pizza aan het einde van de eerste week, als je maar iets hebt om naartoe te werken.