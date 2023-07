De jongste Alzheimer-patiënt ter wereld

Neurologen van een geheugenkliniek in China hebben bij een 19-jarige jongen de ziekte van Alzheimer vastgesteld. Hij is daarmee de jongste persoon ter wereld is bij wie deze aandoening is gediagnosticeerd. De tiener heeft de ziekte zelfs als langer, hij begon geheugenverlies te krijgen rond zijn zeventiende. In de loop der jaren is het cognitieve verlies werd alleen maar erger geworden. Het oude ‘record’ stond op 21 jaar.

Een scan van zijn hersenen toonde krimp in de hippocampus, het deel van het brein dat betrokken is bij het geheugen. Markers in zijn cerebrospinale vloeistof wezen op deze meest voorkomende vorm van dementie.

Veel mensen denken dat de ziekte van Alzheimer een ouderdomskwaal is. Maar in tien procent van de gevallen van beginnende dementie, zijn patiënten jonger dan 65 jaar. Bijna alle Alzheimer-patiënten jonger dan dertig jaar krijgen de ziekte door pathologische genmutaties. Hoe jonger iemand is wanneer de ziekte toeslaat, hoe waarschijnlijker dat de ziekte het gevolg is van een defect gen.

Het raadselachtige is dat deze 19-jarige patiënt geen defecte genen heeft, ontdekten de Chinezen. Ook in zijn familie komt geen dementie voor, een andere aanwijzing dat genetica een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte. Noch is er hersentrauma of een andere oorzaak aan te wijzen voor zijn aandoening. Niets om te verklaren waarom zijn geheugen nu al 82 procent slechter is dan van zijn leeftijdgenoten. Een medicijn is er nog niet.