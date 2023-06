De geheime airline van Area 51

Janet Airlines zul je nooit op Schiphol zien. Deze supergeheime airline vervoert alleen maar Amerikaans defensiepersoneel. Bijvoorbeeld in de Boeing 737-600 op de foto. Op het toestel geen logo of belettering. Alleen een rode streep op de romp.

Janet betekent “Joint Air Network for Employee Transportation”. Oftewel een luchtvaartmaatschappij die medewerkers vervoert. Maar een andere betekenis van Janet is “Just Another Non-Existent Terminal”. Niet bestaand. Want de vluchten van Janet zijn niet openbaar. En Janet vliegt mensen vanaf Las Vegas naar Area 51, waar Amerika volgens sommigen experimenten uitvoert met UFO’s. Area 51 is alleen door de lucht te bereiken, niet per auto.

Janet Airlines vliegt ook naar het Tonopah testgebied, waar de Amerikaanse luchtmacht geheime projecten uitvoert met vliegtuigen die voor het grote publiek niet bestaan.

De vloot van Janet Airlines bestaat uit zes Boeing 737’s en twee Beechcraft propellervliegtuigen.

Als je voor de top secret airline wilt werken, dan moet je meewerken aan een zeer uitgebreid veiligheidsonderzoek. Want niets wat een piloot of stewardess hoort in de cabine, mag openbaar worden of op social media verschijnen.