De dodo komt terug

Het Amerikaanse bedrijf Colossal Biosciences wil zijn naam eer aandoen en de dodo laten herleven. Dat is een loopvogel die sinds de zeventiende eeuw is uitgestorven. Het opmerkelijke voornemen is mogelijk nu het bedrijf het volledige genoom van de dodo heeft ontcijferd.

Deze poging is goed nieuws voor de Nederlanders. Het is dankzij zeelieden uit ons land dat de loopvogel is uitgestorven. Mauritius was een tussenstop voor de VOC en de dodo was een smakelijk hapje voor de matrozen die dan al maanden leefden van scheepsbiscuit.

Er moet nog het nodige gebeuren voordat het dier terug is. Wetenschappers kunnen geen leven scheppen, dus moeten ze een manier vinden om de dodogenen in het embryo van een levend dier te plaatsen. Daarom is Colossal nu bezig om een ander dier te vinden dat als drager dienst kan doen.

Een vogel die met een dergelijke aanpak wordt gecreƫerd, zou een hybride zijn die lijkt op een dodo. Colossal wil dat dier weer uitzetten op Mauritius. Het hele project gaat 150 miljoen dollar kosten, maar dan heb je wel een soort dodo terug. Voor de makers is het een manier om te laten zien wat ze kunnen. Daarna zouden ze op verzoek ook andere uitgestorven dieren terug kunnen brengen. Wellicht is dat een gouden handel.