De ‘dagboeken van Hitler’ staan nu online

Het was een van de grootste schandalen in de Duitse na-oorlogse geschiedenis. In 1983 beweerde het Duitse blad Stern dagboeken van Hitler te hebben gevonden. De boeken vertelden over de oorlog vanuit zijn perspectief en maakten duidelijk dat de Führer vaak dacht het beter te weten dan zijn generaals. Bovendien bleek uit de tekst dat Hitler niet zou hebben geweten van de vernietigingskampen, maar de joden wilde laten ‘emigreren’.

Al snel bleek dat het om vervalsingen ging, gemaakt door de schilder Konrad Kujau. Stern moest op de knieën en gaf toe dat ze zich hadden laten beetnemen. De dagboeken van Hitler gingen de boeken in als een van de meest ingrijpende fraudes van Europa.

Nu staat de tekst van de dagboeken online, op de servers van televisiezender NDR. De teksten zijn doorzoekbaar en geannoteerd. Ook Nederland en België komen ter sprake. De ‘Führer’ maakt zich onder andere vrolijk over een bemiddelingspoging van Wilhelmina in 1939. Ook is Hitler zogenaamd heel tevreden over de snelle verovering van Nederland en België in mei 1940, terwijl zijn generaals dachten dat het moeilijk zou worden.

Volgens de NDR bewijst nieuw onderzoek dat de vervalser van de ‘dagboeken’ meer betrokken was bij de neonazi’s dan tot nu toe bekend was. Konrad Kujau had begin jaren tachtig contacten met neonazi’s. De politie vond in 1983 ook al bewijzen van nauwe samenwerking, zoals een professioneel fotolab en een werkplaats voor reproducties. Alle betrokken uit die tijd zijn echter inmiddels overleden.