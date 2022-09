De aarde is een eiland rijker

We hebben er een eiland bij. De Tonga archipel – waar wel vaker eilanden ontstaan – is sinds deze week een onderdeel rijker. Een onderwatervulkaan heeft zo veel magma uitgestoten, dat het boven de waterspiegel uitkomt. Het nieuwe eiland is vijftien meter hoog en 24.000 vierkante meter groot. Daarmee is het gelijk een aardige pukkel.

Het was geen rustige geboorte. Tegelijk met het magma stootte de vulkaan ook puimsteen uit. Dat is zo licht dat het op water drijft. Het nieuwe eiland leek daarmee nog veel groter, er zat een ring van steen omheen. Uit de top komt witte rook, een teken dat er veel waterdamp in zit.

Dit is niet de eerste keer dat daar een eiland ligt. Ook in 1852, 1857, 1984, 2006 en 2022 ontstond er op die plek nieuw land. Iedere keer verdween het weer door erosie, soms na een paar jaar. Maar dit is wel een fors stuk land, dus misschien dat het deze keer blijft.