Daar gaat ISS neerstorten

NASA zegt dat het van plan is om het internationale ruimtestation ISS begin 2031 neer te laten storten. Het krakkemikkige station moet terechtkomen in een afgelegen deel van de Stille Oceaan dat bekend staat als Point Nemo. Verder kun je niet van de bewoonde wereld zijn.

In een rapport beschrijft de ruimtevaartorganisatie het eindspel voor het ruimtestation, dat sinds het jaar 2000 onafgebroken internationale bemanningen heeft gehuisvest. Daaronder de Nederlander André Kuipers. Voor ISS wordt opgedoekt, komt nog wel Tom Cruise op bezoek.

Toekomstige ruimtereizigers zullen verblijven in commerciële ruimtestations. In december heeft de NASA in totaal 415,6 miljoen dollar toegekend aan drie commerciële teams om te gaan werken aan concepten voor commerciële ruimtestations die geschikt zijn voor een lage omloopbaan om de aarde. Een ander bedrijf, Axiom Space, bouwt al een commerciële module voor het ISS die afgekoppeld kan worden als zelfstandig ruimtestation.

Point Nemo ligt tussen Nieuw-Zeeland en de kust van Chili. Het is 2700 kilometer verwijderd van het dichtstbijzijnde stukje land. Honderden afgedankte ruimtevaartuigen, waaronder het Russische ruimtestation Mir, zijn eerder in dat geïsoleerde deel van de Stille Oceaan gedumpt. Er zijn geen plannen om de resten op te ruimen.