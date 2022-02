Coronapil Paxlovid toegestaan in Europa

Het geneesmiddel tegen het Coronavirus Paxlovid wordt in Europa toegestaan. Zoals maker Pfizer aankondigde, vermindert het antivirale middel het risico op ziekenhuisopname of overlijden met 89 procent bij patiënten met een hoog risico. Dit geldt als met de behandeling is begonnen binnen drie dagen na het begin van de ziekteverschijnselen.

De definitieve gegevens van de klinische studie met 2246 volwassenen zijn veelbelovend. Wanneer de behandeling binnen vijf dagen na het begin van de symptomen werd gestart, bedroeg de bescherming 88 procent. Het bedrijf zegt dat het geneesmiddel waarschijnlijk ook werkzaam is tegen de Omikron-variant van het coronavirus. Dit op basis van in vitro studies.

Het farmaceutisch bedrijf, dat samen met het Duitse bedrijf Biontech een van de meest gebruikte Corona-vaccins produceert, heeft bij de Amerikaanse Food and Drug Administration een aanvraag ingediend voor de spoedgoedkeuring van het geneesmiddel. Het Geneesmiddelenbureau van de EU (EMA) is Paxlovid ook aan het onderzoeken. Ook andere fabrikanten hebben geneesmiddelen tegen Corona ingediend ter goedkeuring.