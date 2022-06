Corona zorgde voor iets meer kinderen

Toen Corona toesloeg, speculeerden veel mensen op een babyboom. Immers, er was niets te doen, dus zouden mensen vroeg naar bed gaan. Een echte explosie is echter uitgebleven, Netflix was blijkbaar spannender dan naar bed gaan. Maar toch is het aantal geboortes in Europa wel iets toegenomen.

Dat hebben demografen van het Internationale Instituut voor Systeemanalyse (IIASA) berekend. Ze zagen in vrijwel alle Europese landen zelfs een teruggang van het aantal geboortes, negen maanden na de invoering van lockdowns. In Spanje, waar de lockdown zeer streng was, zelfs van 21 procent.

Na het eerste jaar zaten de geboortes echter duidelijk in de lift. In Nederland nam het aantal geboortes zelfs tot 8 procent toe. Daardoor kwam er voor de hele periode van de pandemie toch een plusje uit.

Tegelijk stegen de sterftecijfers, voornamelijk door de pandemie zelf. In Nederland stierven 40.000 extra mensen. Relatief de meeste mensen gingen dood in Albaniƫ, waar de sterftecijfers met 34 procent stegen. Rusland en Bulgarije lieten een plus van 28 procent zien. Deze landen hebben ook een veel lagere levensverwachting gekregen.