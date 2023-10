Corona moordde griepvariant uit

De Coronapandemie heeft een onverwacht effect gehad op andere infectieziekten. Eén griepstam is door de pandemie volledig van het toneel verdwenen. Het type B/Yamagata, ooit een veelvoorkomende variant, is sinds eind maart wereldwijd niet meer waargenomen.

Het Coronavirus circuleert nog steeds, maar is veel zwakker dan eerder. Desondanks komen er nog steeds mensen op de intensive care terecht met een infectie. Toen een eerdere, heftigere variant rondging op de wereld, stierf een andere griepvariant daardoor uit. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan, daar zoekt de Wereldgezondheidsorganisatie nog naar.

De hypothese is nu dat de maatregelen tegen Corona, vooral de lockdown, type B/Yamagata van de griep de kop hebben gekost. Maar het kan ook een mechanisme binnen Corona zijn dat ervoor heeft gezorgd dat dit type griep geen slachtoffers meer kon vinden. Meer onderzoek is nodig om het te verklaren.

Deze ontdekking heeft consequenties voor het griepvaccin voor dit najaar. Daaruit kan type B/Yamagata worden weggelaten, schrijft de WHO. Daardoor ontstaat ruimte om een andere variant toe te voegen en het vaccin nog effectiever te maken.