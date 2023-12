‘Corona mogelijk door mensen gemaakt’

Covid-19 is mogelijk een door de mensen gemaakt virus. Dat heeft Michael Gove gezegd, de Britse minister voor Kabinetszaken onder Boris Johnson. Hij deed de uitspraak bij een hoorzitting naar het Britse kabinetsbeleid tijdens de pandemie.

Gove zei tijdens de verhoren dat een ‘belangrijke instantie’ van oordeel was dat het virus niet natuurlijk was. Welke instantie dat was, heeft hij niet gezegd, maar mogelijk gaat het om de Britse tegenhanger van het RIVM. Het beleid ten tijde van Covid was mede op dat oordeel gebaseerd, zei Gove ook nog.

Hij gaf toe dat die kunstmatige oorsprong kan hebben bijgedragen aan de moeite die de westerse wereld had om te reageren op de vele ziektegevallen en doden. Hij zei dat het omgaan met zo’n virus ‘nieuwe uitdagingen’ met zich meebracht. Vooral omdat de wetenschap de komst van Corona niet heeft zien aankomen.